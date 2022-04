Rennes : Bruno Genesio veut repartir à zéro

Après sa défaite face à Monaco ce week-end, Rennes a encore une fois chuté en Ligue 1. Cette fois-ci face à Strasbourg (1-2). Une défaite qui signe un véritable coup d'arrêt pour des Rennais qui impressionnent cette saison et qui pointent à la 3eme place du classement. Et pour le coach Bruno Genesio, il va falloir repartir à zéro pour les prochains matchs comme il l'a expliqué en conférence de presse.

« On a déjà rebondi plusieurs fois dans la saison. Nous avons du caractère. On va recevoir Lorient, qui lutte pour son maintien. Il faut remettre tout à plat pour avancer et gérer les émotions de la fin de saison. On a posé beaucoup de problèmes à Strasbourg, qui est solide à domicile. Mais on prend un but après trois minutes, et tout devient plus compliqué. On manque un peu de maturité. J'ai souvent freiné tout le monde quand on nous parlait de Ligue des champions. On apprend le haut niveau et la régularité que cela demande. »