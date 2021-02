PL : Crystal Palace s'impose sur le fil face à Brighton

Ce lundi soir, Brighton et Crystal Palace croisaient le fer en clôture de la 25ème journée de Premier League. Une rencontre très importante entre deux formations qui jouent le maintien. Seizièmes avec 26 points, les Seagulls comptaient bien l'emporter face à des Eagles classés 14èmes avec 29 unités.

Et ce sont eux qui ouvraient le score. Servi par Ayew, Mateta, recruté cet hiver, trouvait le chemin des filets à la 28e (0-1) et marquait son premier but sous ses nouvelles couleurs. Mais Brighton égalisait grâce à Veltman à la 55e (1-1). Alors qu'on se dirigeait vers un nul, Benteke offrait la victoire aux siens 2-1 à la 95e minute. Une belle opération pour Crystal Palace, moins pour Brighton qui a perdu des points face à un adversaire dans la course au maintien.