Brest-PSG : les notes du match

Pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 ce dimanche sous le climat breton capricieux, le Paris Saint-Germain, auteur de trois victoires de rang toutes compétitions confondues entre la Ligue 1 (Rennes et Strasbourg) et la Ligue des champions (3-0 contre l’AC Milan), se déplaçait sur la pelouse de Francis-Le Blé pour y affronter le Stade Brestois, sixième du classement du championnat mais sur une forme plus compliquée, avec trois matches sans le moindre succès (2 matches nuls, 1 défaite). Cette réception était clairement l’occasion pour les Bretons d’enfin s’imposer face au club de la capitale, contre qui ils n’avaient jamais pris les trois points depuis 38 ans. De leur côté, les hommes de Luis Enrique pouvaient espérer revenir à un point du leader Nice, vainqueur à Clermont vendredi soir en match d’ouverture (1-0). Très vite dans la rencontre, les poulains de Luis Enrique allaient attaquer l’arrière-garde bretonne, avec la première frappe signée Kang-in Lee, mis en échec par Bizot avant que Barcola ne rate sa reprise du droit (3e).

Une relance hasardeuse de Donnarumma avait failli relancer les Brestois mais sans conséquence (12e), suivi d’un temps fort des locaux avant le premier quart d’heure. Le gardien de but italien était plus vigilant au fil de la rencontre, en témoigne sa sortie de la tête devant sa propre surface (32e). Mais après une frappe dégagée par Marco Bizot (5e), Warren Zaïre-Emery trompait le portier néerlandais d’un missile dans la lucarne (16e), pour son premier but cette saison après 5 passes décisives toutes compétitions confondues. Le dernier rempart rouge restait excellent devant sa ligne malgré l’ouverture du score concédée, bloquant le tir de Lee (21e), avant de bien sortir dans les pieds de Mbappé, finalement hors-jeu, à l’extérieur de la surface (23e). La réaction brestoise venait du pied de Pierre Lees-Melou, à l’initiative d’une volée trop imprécise pour inquiéter Gigio (24e), tout comme Mahdi Camara, pas attaqué à l’entrée de la surface (27e). Mais à la suite d’une récupération dans son dernier tiers, le PSG se projetait vite vers l’avant avec la superbe passe en profondeur de l’extérieur du pied pour Mbappé, auteur d’un contrôle raté mais se remettait bien le ballon pour réaliser sa spéciale face au but, refermant le pied sur sa frappe pour laisser Bizot immobile (28e).

Mbappé a révéillé Francis-Le Blé

Sa spéciale lui permettait d’inscrire son 9e but de la saison en Ligue 1. Le numéro 7 parisien perdait ensuite son duel face à Bizot, déviant du pied son tir à ras de terre (41e). Finalement, avant la fin de la première période, les hommes d’Eric Roy étaient enfin récompensés avec le bon centre Kenny Lala pour Steve Mounie, qui réduisait l’écart d’un joli coup de casque décroise (43e). Un nouveau temps port pour les Pirates du Finistère, qui mettaient le feu dans la zone de vérité parisienne dans le temps additionnel du premier acte, sans trouver le moyen de faire trembler les filets une seconde avant le retour aux vestiaires. En seconde période, les visiteurs croyaient reprendre leur domination démontrée après le coup d’envoi, mais ce n’était sans compter sur la réaction des hommes en rouge, d’abord avec la frappe repoussée de Steve Mounie dans la zone de vérité (51e). Dans le corner suivant l’action, Jérémy Le Douaron se démarquait au premier poteau pour pour envoyer une tête renversée dans le petit filet gauche de Donnarumma, battu (2-2, 52e). Le Paris Saint-Germain était donc obliger d’élever le niveau pour poursuivre sa série de victoires.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 PSG 21 10 14 6 3 1 23 9 6 Brest 15 10 0 4 3 3 11 11

Un regain confirmé par le bon travail de Mbappé, lancé à gauche par Barcola, avant de rentrer sur son pied droit mais le champion du monde 2018 voyait sa frappe fuir le cadre (57e). Plus en forme depuis quelques semaines, Fabian Ruiz, servi par Zaïre-Emery à l’entrée de la surface, ratait de peu son enroulé du droit (61e). Mounie, manquant d’abord de justesse sur sa tentative à 15 mètres (66e), trouvait parfaitement Le Douaron, qui n’arrivait pas à bien rabattre le ballon au second poteau (68e). Néanmoins, cela n’empêchait pas pas le SB29 d’attaquer à plusieurs reprises, notamment sur le couloir de Roman Del Castillo, mais l’arrière-garde parisienne tenait bon. Il fallait attendre une faute de Lilian Brassier sur Randal Kolo Muani pour voir le PSG avoir une chance de reprendre l’avantage. Après un penalty stoppé par Bizot, Mbappé s’offrait finalement le doublé en second temps (2-2, 89e), chambrant le public brestois et sortant du terrain dans la foulée. Après une fin de rencontre électrique, le PSG s’impose à Brest et occupe la deuxième place provisoire, en attendant le déplacement de l’AS Monaco à Lille (15h), Brest reste sixième du classement de la Ligue 1.

- l’homme du match : Mbappé (7) : capitaine du jour en l’absence de Marquinhos, le Bondynois a encore une fois très mal à la défense adverse, surtout dans la profondeur. Quand il a pris la profondeur, il a été redoutable et c’est comme ça qu’il s’est offert un nouveau but avec sa spéciale. Une frappe côté fermé. Mais il n’a pas su être régulier et surtout élever son niveau quand son équipe allait moins bien. Pourtant, il termine avec un doublé son match et donne la victoire à son équipe… L’homme du match, ou plutôt du résultat. Remplacé par Mukiele en fin de match.

Stade Brestois

- Bizot (6) : un premier acte frustrant pour lui. Intéressant dans sa qualité de relance au pied et à la main, il aura su s’interposer brillamment devant plusieurs tentatives franciliennes (21e, 37e). Pour autant, il a encaissé deux buts sur lesquels il ne pouvait strictement rien faire. Alors que la mine de Warren Zaïre-Emery est venu se loger en pleine lucarne, la frappe décroisée de Kylian Mbappé est venu tellement vite qu’il est resté stoïque. Auteur de 6 parades à l’issue de cette rencontre, il s’était même interposé devant KM7 même si ce dernier a transformé son penalty en deux fois. Le gardien néerlandais peut être fier de sa prestation malgré les trois buts encaissés. Averti à la 88e minute.

- Lala (5,5) : sa première période aura offert quelques réminiscences de son brillant passage à Strasbourg. Solide face à Bradley Barcola, le défenseur droit aura principalement rayonné par son apport offensif précieux. Passeur décisif pour le but de Steve Mounié, il aura été bon dans sa qualité de percussion qui aura donné deux fois plus de travail à Lucas Hernandez.

- Chardonnet (4,5) : il a passé un match compliqué face à Kylian Mbappé. Souffrant d’un déficit de vitesse cruel face au Bondynois, le capitaine breton a été mystifié par ce dernier lors du deuxième but parisien. Un poil trop naïf sur cette action, il s’est pourtant bien rattrapé par la suite. Au bon endroit au bon moment défensivement, il a été bon dans sa gestion des duels aériens mais aurait franchement gagné à être plus précis au niveau des relances.

- Brassier (5,5) : il aura réalisé un bon match ce dimanche. Sûrement le meilleur défenseur breton face au PSG, Brassier aura été précieux par ses capacités physiques qui auront rendu Gonçalo Ramos très peu visible. Doté d’une belle lecture de jeu, ses interceptions auront permis à Brest de respirer même si son bon match a été tâché en fin de rencontre par une faute légère sur Randal Kolo Muani qui aura mené au penalty de la victoire transformé par Kylian Mbappé. Averti à la 86e minute de jeu.

- Locko (5,5) : performance intéressante du défenseur de 21 ans. Alors qu’il aurait pu être mis plus en difficulté par un Kang-in Lee très intéressant ce dimanche, Locko a été solide dans les duels et aura récupéré 7 ballons ce soir. Même s’il en a perdu 12, ce qui est l’apanage du jeu d’un latéral droit, il a été intéressante défensivement et ses projections offensives auront pas mal aidé son équipe à l’instar de celles de Kenny Lala de l’autre côté.

- Camara (5,5) : il avait une mission simple à réaliser cet après-midi : contrecarrer les plans de Fabian Ruiz à la relance. Et en première période, tout s’est bien passé pour l’ancien Stéphanois. En marquant à la culotte l’Espagnol, il a remporté une majorité de ces duels. De plus, très propre à la relance, Camara n’a raté que très peu de passes et sa détermination a permis aux siens de récupérer plusieurs ballons intéressants. Au terme d’une rencontre aboutie, il a été remplacé par Jonas Martin à la 70e minute.

- Lees-Melou (5,5) : son coffre aura été précieux ce soir. Avalant les kilomètres, l’ancien de Nice a été brillant dans sa capacité à gérer le tempo de son escouade. Perdant 13 ballons, il en aura récupéré 12 et aura été au four et au moulin dans l’entrejeu malgré ses imperfections techniques. Alors qu’il aurait pu prendre sa chance de loin plusieurs fois, le transfuge de Dijon a été trop peu précis lors de ses frappes (1/4). Pour autant, sa justesse dans les passes, même si très peu de risques ont été pris de son côté, a été très appréciable pour ses coéquipiers.

- Magnetti (5) : très généreux ce soir, Magnetti peut se targuer d’avoir été très propre dans un entrejeu où la pression parisienne se faisait pourtant très rapidement ressentir. Même s’il aurait pu être plus tranchant dans les duels, sa capacité à être propre et jouer sans fioritures auront fait du bien à son équipe. Soldat qui s’est dépensé sans compter, il peut être content de son match et a sûrement répondu aux attentes d’Eric Roy. Sorti à la 65e minute à la place de Kamory Doumbia (65e) qui n’aura été que très peu en vue.

- Le Douaron (5) : sur son côté gauche, il aura beaucoup tenté en première période. Actif à l’envi, il a néanmoins beaucoup pêché sur le plan technique et a perdu beaucoup de ballons lors du premier acte. Pour autant, sa générosité a été récompensée par un joli but de la tête au retour des vestiaires. Après ce but de l’égalisation, l’ancien de Saint-Brieuc aurait même pu s’offrir un doublé mais il n’a pas été assez précis (67e). Remplacé par Martin Satriano (70e).

- Mounié (6) : son physique imposant aura beaucoup pesé sur la défense parisienne. Souvent aux prises avec Danilo Pereira, il aura souvent mis en difficulté le défenseur portugais pourtant si serein à l’accoutumée. Très généreux dans les efforts, il a été récompensé juste avant la pause en réduisant l’écart grâce à une belle tête qui n’a laissé aucune chance à Donnarumma (45+3e). Continuant à peser sur la défense parisienne au retour des vestiaires, il aura beaucoup apporté dans la conservation du cuir. Un match de soldat. Remplacé par Mathias Pereira Lage à la 83e minute.

- Del Castillo (5) : auteur de la passe décisive pour le but pour Jérémy Le Douaron en deuxième période, le joueur formé à l’OL aura surtout été le joueur le plus inspiré sur le pré côté breton lors du premier quart d’heure. Plus brouillon par la suite, il aura pourtant été un relais providentiel pour ses coéquipiers grâce à sa capacité à conserver le ballon balle au pied. Malgré cela, il aura perdu une montagne de ballons (29) et a été globalement mangé dans les duels par Lucas Hernandez. Intéressant mais peut mieux faire…Remplacé par Achraf Dari à la 83e minute.

PSG

- Donnarumma (5,5) : le gardien italien pensait passer une journée tranquille quand son équipe menait déjà 2-0 en début de rencontre. Mais pourtant, cela n’a pas du tout été le cas. Il est scotché sur sa ligne sur la réduction de l’écart de Mounié de la tête. Il ne fait guère mieux en seconde période sur l’égalisation de Le Douaron. Mais il claque une double parade décisive face aux attaquants brestois (69e).

- Hakimi (5) : l’international marocain avait très bien débuté la rencontre avec une jolie frappe (6e). Mais à l’image de son équipe, il s’est complètement éteint au fil du match et a eu quelques erreurs de placement, surtout dans son dos. Mais globalement, il a réalisé plusieurs interventions décisives surtout sur les centres au second poteau.

- Danilo Pereira (4) : le Portugais était aligné en défense centrale ce dimanche après-midi pour épauler Skriniar. Et s’il avait bien débuté la rencontre, il s’est écroulé au fil du match. Il a eu énormément de mal face à Steve Mounié qui s’est joué de lui plusieurs fois notamment sur la réduction de l’écart. On l’a senti très diminué physiquement surtout en fin de rencontre.

- Skriniar (4) : en l’absence de Marquinhos, il devait assumer le rôle de leader de la défense parisienne. Mais encore une fois, il n’a pas su être serein, au contraire. Il a fait plusieurs erreurs de relance et de placement. Il n’est clairement pas exempt de tout reproche sur le premier but brestois. Dans la continuité de son début de saison finalement, on le sent souvent peu à l’aise.

- Hernandez (4,5) : dans son couloir gauche, l’international français a eu beaucoup de travail. Il n’a pas pu apporter offensivement car il a du s’occuper de gérer des joueurs brestois très disciplinés. Et il n’a pas toujours su bien défendre puisqu’il a laissé quelques espaces qui ont profité à Brest. Heureusement pour lui, Brest a levé un peu le pied en fin de rencontre car il ne tenait qu’à un fil.

- Fabian Ruiz (4) : l’Espagnol débutait dans son rôle de sentinelle. Techniquement, il a encore fait des différences et a su délivrer des belles passes grâce à son pied gauche. Mais il a énormément souffert à cause de l’intensité physique mise par les milieux brestois. Et forcément, dans ce registre, Fabian Ruiz est souvent à la ramasse. Il a perdu beaucoup de duel sur ce match.

- Zaïre-Emery (5,5) : le jeune milieu de 17 ans a encore été très impressionnant dans cette rencontre. Après son match XXL face à Milan, il a débuté cette rencontre de Ligue 1 avec la même forme. C’est lui qui ouvre le score après avoir envoyé un missile dans la cage de Bizot. Précieux dans le jeu de son équipe surtout pour gérer le tempo du match même si, comme son équipe, il a eu du mal sur la deuxième partie du match.

- Barcola (5) : l’ancien joueur de l’OL était positionné en électron libre dans le milieu de terrain. Dans un premier temps, il a fait beaucoup de mal à la défense brestoise par son positionnement entre les lignes. C’est d’ailleurs lui qui se retrouve passeur décisif sur l’ouverture du score de Zaire-Emery. Il a disparu au moment où Luis Enrique a décidé de le placer sur le couloir droit en première période de manière assez étrange. Remplacé par Ousmane Dembélé à la 63e. Inexistant. C’est le mot pour qualifier son entrée. Il n’a pas su apporter au jeu offensif de son équipe même en fin de rencontre quand il avait des boulevards devant lui.

- Ramos (3,5) : l’international portugais n’a pas marqué des points ce dimanche. Positionné à la pointe de l’attaque, il a très peu pesé dans le jeu de son équipe et n’a pu se procurer quasiment aucune occasion. Un match sans clairement qui ne va pas lui redonner confiance. Loin de là. Remplacé par Kolo Muani à la 63e. Le Français a touché quelques ballons et a obtenu le penalty de la victoire transformé par Mbappé. Une entrée utile puisqu’il a été investi.

- Mbappé (7) : voir ci-dessous.

- Kang-in Lee (5,5) : préféré à Ousmane Dembélé ce dimanche, le Sud-Coréen s’est rapidement illustré avec une belle frappe en début de match (1e). Il a toujours joué juste et sa qualité technique est tout de même assez impressionnante. Il est passeur décisif sur le but du break de Kylian Mbappé en le lançant parfaitement en profondeur d’un extérieur sublime. Et s’il a touché beaucoup de ballons, son apport a été moindre dans le second acte. Remplacé par Vitinha à la 74e. Le Portugais a fait du bien dans le jeu parisien.