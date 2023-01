PSG : la belle montée en puissance d’Hugo Ekitike

La suite après cette publicité

Hugo Ekitike (20 ans) commence à prendre du galon dans la capitale. Prêté avec option d’achat l’été dernier par le Stade de Reims, le jeune attaquant français arrivait du côté du Parc des Princes avec des promesses plein les jambes. Mais il s’est vite rendu compte que le changement de dimension était peut-être un peu trop brutal. Barré par le trio magique Mbappé-Neymar-Messi, Hugo Ekitike a souvent dû se contenter de quelques miettes ces derniers mois, étant rarement titularisé par Christophe Galtier. Quand il l’était, difficile pour lui de se mettre en évidence et de briller sur le pré. Ses prestations étaient clairement insuffisantes et décevantes.

Un match référence pour Hugo Ekitike

Alors qu’il avait montré de belles choses avant la coupure imposée par la Coupe du Monde 2022 au Qatar, la pause n’a pas cassé son élan, bien au contraire. Depuis la reprise, Ekitike peut surtout enchaîner aux avant-postes, entre les vacances de Kylian Mbappé et Lionel Messi, la suspension et les soins de Neymar, mais aussi les déceptions Pablo Sarabia et même Carlos Soler. De nouveau aligné face à l’Angers SCO (2-0) ce mercredi, Ekitike, crédité d’un 6,5 dans nos colonnes, a peut-être livré son meilleur match en terres parisiennes et confirmé qu’il monte clairement en puissance ces derniers temps. Après avoir parfaitement lancé la soirée du PSG au Parc des Princes, en reprenant victorieusement un centre de Nordi Mukiele au premier poteau (5e), le natif de Reims a affiché un visage très intéressant tout au long de la partie, jusqu’à sa sortie à la 79e minute.

On a senti son pied droit beaucoup moins tremblant face à la lanterne rouge du championnat de France, résultant clairement d’une confiance en lui de plus en plus importante au fil des matchs. Cela s’est aussi ressenti dans son jeu, dans ses intentions et ses prises de risque, plus nombreuses. On a également observé une meilleure entente avec les stars Messi et Neymar. Son implication à la récupération, avec un gros pressing sur le pré du Parc, n’est pas non plus passée inaperçue, les fans du Paris SG l’ayant notamment applaudi pour cela. S’il n’est pas passeur décisif sur le deuxième but de la soirée, signé Lionel Messi, Hugo Ekitike est quand même impliqué sur l’action, l’Argentin s’étant appuyé sur lui pour décaler Nordi Mukiele sur la droite.

« Je joue, j’ai de la confiance, je marque et j’enchaîne »

« On a fait le match qu’il fallait, on prend les 3 points, on est vraiment satisfait de la victoire, a lâché le n°44 des champions de France en titre, au micro de Canal + juste après le coup de sifflet final, avant de confirmer son élan du moment. Je joue, j’ai de la confiance, je marque et j’enchaîne, rien à dire de plus. Il faut que je continue comme ça, je suis surtout content qu’il y ait la victoire au bout et qu’on efface un peu le match de Lens (défaite 1-3, le 1er janvier, NDLR). » Un constat observé sur le terrain qui se ressent ainsi clairement dans le discours d’Hugo Ekitike, que Bernardoni a privé du doublé dans le second acte (58e).

Le voilà en tout cas désormais impliqué sur 6 buts lors de ses six derniers matchs toutes compétitions confondues (4 réalisations, 2 passes décisives). Ekitike, qui a tout de même inscrit 3 buts sur 6 tirs cadrés depuis le début de l’exercice 2022-2023 en Ligue 1, a, pour la première fois de sa jeune carrière, trouvé le chemin des filets dans trois rencontres consécutives. Preuve qu’un cap a été franchi par le jeune talentueux et prometteur, pur produit du centre de formation de Reims ? L’avenir, à commencer par un déplacement périlleux à Rennes dimanche (20h45), nous le dira peut-être.