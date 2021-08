AS Monaco - Shakhtar : la réaction à chaud d'Aurélien Tchouaméni

Battu par le Shakhtar Donetsk (1-0), l'AS Monaco est en ballottage défavorable dans les barrages de la Ligue des Champions. Le club asémiste a été piégé par le but précoce de Pedrinho (19e) et n'a pas su revenir au score. Un résultat décevant pour l'équipe de Niko Kovac qui va devoir réagir au match retour.

Après la rencontre, le milieu Aurélien Tchouaméni a préféré retenir ce qui a été bien fait : «il faut plus de qualité dans la finition mais on n'a pas été tueur. Oui ils ont fait un très bon match tactiquement. Il ne nous manquait pas grand-chose, on travaillera à la vidéo pour corriger. C'est de bon augure par la suite, on a vu qu'on était capable de créer. Il faudra faire plus à l'extérieur. »