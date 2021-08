Ligue des Champions : bousculé, Monaco s'incline contre le Shakhtar

Après avoir éliminé facilement le Sparta Prague au troisième tour préliminaire (succès 2-0 et 3-1), l'ASM retrouvait un adversaire d'un tout autre calibre pour accéder à la phase de groupes de C1. Alors qu'ils n'ont plus été en Ligue des Champions depuis 2019, les Monégasques souhaitaient à tout prix passer le Shakhtar Donetsk. Dans un 4-4-2 classique, Niko Kovac alignait sa meilleure équipe d'entrée avec notamment Fofana, Tchouaméni, Martins et Golovin au milieu et un duo Ben Yedder-Volland devant. Seul changement notable : la présence de Majecki dans les cages.

La suite après cette publicité

Mais malgré sa volonté de retrouver la C1, Monaco s'est heurté à une équipe de Donetsk toujours aussi solide que ces dernières années. Rapidement, les Ukrainiens ont tenu le ballon dans ce début de partie et ont alerté d'entrée l'arrière-garde monégasque, mais Majecki s'est montré présent (7e). Quelques instants plus tard, le portier de l'ASM se montrait encore présent devant Solomon, après un tir puissant devant la surface (18e). Trop attentifs dans ce début de match, Monaco laissait trop facilement le Shakhtar évoluer et ne montait que trop peu au pressing pour inquiéter son adversaire. Résultat, après une longue séquence collective, Pedrinho humiliait la défense du Rocher et ouvrait le score après un sublime rush solitaire (1-0, 19e).

Trubin décisif

Les Rouge et Blanc ont toutefois réussi à se réveiller après le but encaissé. Malgré plusieurs occasions dangereuses (23e, 26e, 35e, 44e), Trubin, le portier ukrainien, s'est montré présent dans ce début de partie et a frustré l'attaque de l'ASM. Après la pause, alors qu'on pouvait penser qu'il allait continuer à se montrer dangereux, Monaco est retombé dans ses travers. Malgré une opportunité de Ben Yedder, encore une fois détournée par Trubin (57e), les occasions étaient trop rares. La nouvelle recrue Boadu, tout juste entrée en jeu, trouvait le poteau (81e).

Mais l'ASM s'est réveillé trop tardivement. Malgré quelques bonnes intentions en fin de rencontre, les hommes de Kovac ne sont pas parvenus à égaliser et doivent maintenant aller s'imposer en Ukraine pour espérer retrouver la Ligue des Champions, le 25 août prochain. Le chemin est encore long et il faudra d'abord se défaire de Lens, ce samedi (17h) pour enfin lancer la saison des Asémites.