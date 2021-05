Bundesliga : Robert Lewandowski bat le record mythique de Müller, Cologne condamne le Werder Brême à la relégation

Déjà sacré champion d'Allemagne, le Bayern recevait pour l'honneur Augsbourg. Pour les registres d'histoire aussi car outre ce dernier match sous la tunique bavaroise de Boateng, Alaba et Martinez, les Munichois avaient bien l'intention de faire briller Robert Lewandowski et casser cette barrière mythique des 40 buts. Le Rekordmeister n'a pas fait de détails et menait même déjà 4-0 à la pause. Problème, la star polonaise n'a pas marqué, laissant le travail à Gouweleeuw, contre son camp, Gnabry, Kimmich et Coman. Le temps défilait, Augsbourg remontait même deux buts, mais Lewandowski restait désespérément bloqué. Enfin, jusqu'au temps additionnel car sur un tir de Sané mal repoussé par le portier, il surgissait pour pousser le cuir au fond. Plus que la victoire 5-2, c'est surtout Lewandowski qui est célébré avec ses 41 buts, dépassant la légende Gerd Müller.

La suite après cette publicité

On prend maintenant la direction du bas de tableau où trois équipes séparées de deux points se disputaient la 17e place, qui envoie directement vers la 2. Bundesliga, et la 16e place synonyme de barrage avec le troisième de seconde division. L'Arminia Bielefeld était la formation la mieux placée au coup d'envoi. En déplacement à Stuttgart, qui ne jouait plus rien, les hommes de Frank Kramer ont fait le boulot pour s'imposer 2-0 sur un penalty de Klos vers l'heure de jeu, et un but du Japonais Doan peu de temps après. Ils se sauvent in extremis.

Cologne jouera les barrages, le Werder condamné

Il ne restait plus que la place de barragiste pour se sauver. 16e au coup d'envoi, le Werder Brême a rapidement abdiqué lors de la réception de Gladbach. Trop vite menés au score, les Werderaner, malgré un léger mieux en fin de match, ne sont jamais revenus avant de connaître un léger mieux mais de perdre 4-2. Il fallait donc espérer un faux pas de Cologne pour ne pas récupérer cette fatale 17e place. Les Boucs y ont cru face à la lanterne rouge Schalke, surtout après le but finalement refusé à Andersson pour un hors-jeu difficile à déterminer, même au ralenti, à 20 minutes du terme. Malgré cet épisode, ils n'ont pas lâché pour être récompensés d'un but par Bornauw en fin de match (86e). Une victoire 1-0 aussi courte que précieuse puisqu'elle permet à Cologne de s'offrir un sursis en barrages et plonger le Werder dans les abysses.

Enfin, dans les autres rencontres, le RB Leipzig a perdu sur pelouse de l'Union Berlin 2-1 pour le dernier match de Julian Nagelsmann mais termine tout de même deuxième de Bundesliga. Le Borussia Dortmund complète le podium grâce à son succès sur le Bayer 3-1, avec notamment la 40e puis 41e réalisation toutes compétitions confondues d'Haaland. Car dans le même temps, Woflsbourg s'est fait surprendre à domicile par Mayence et s'incline 3-2. Hoffenheim a battu le Hertha 2-1, tandis que l'Eintracht a triomphé de Fribourg 3-1.

Le classement de Bundesliga.

Les résultats complets de cette 34e journée :

Bayern Munich 5 - 2 Augsbourg : Gouweleeuw (csc 9e), Gnabry (23e), Kimmich (33)e, Coman (43e), Lewandowski (90e) ; Hahn (67e), Niederlechner (72e)

Stuttgart 0 - 2 Arminia Bielefeld : Klos (sp 66e), Doan (72e)

Werder Brême 2 - 4 Borussia Mönchengladbach : Rashica (80e), Füllkrug (83e) ; Stindl (3e), Thuram (52e), Bensebaini (58e), Neuhaus (67e)

Cologne 1 - 0 Schalke : Bornauw (86e)

Hoffenheim 2 - 1 Hertha Berlin : Adamyan (49e) Kramaric (90e+1) ; Darida (43e)

Borussia Dortmund 3 - 1 Bayern Leverkusen : Haaland (5e, 84e), Reus (51e) ; L.Bender (sp 89e)

Eintracht Francfort 3 - 1 Fribourg : Silva (sp 62e), Touré (81e), Ache (90e+2) ; Jeong (76e)

Union Berlin 2 - 1 RB Leipzig : Friedrich (67e), Kruse (90e+2) ; Kluivert (55e)

Wolfsbourg 2 - 3 Mayence : Philipp (47e), Joao Victor (66e) ; Boëtius (44e), Quaison (54e), Bell (77e).