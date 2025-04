Athletic Bilbao : scènes de chaos aux abords du stade après la qualification

La belle soirée européenne de l’Athletic Bilbao, vainqueur 2-0 des Rangers et qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa, a été quelque peu gâchée par des incidents en marge de la rencontre. Alors que l’ambiance était restée festive dans San Mamés, des débordements ont éclaté après le coup de sifflet final aux abords du stade, impliquant des supporters des Rangers qui ont enfreint le protocole de sécurité en quittant l’enceinte avant l’heure prévue, affirme Relevo.

Les forces de l’ordre ont dû intervenir dans les rues environnantes, notamment rue Sabino Arana et rue Licenciado Poza, où des supporters ont affronté les policiers à coups de projectiles, bouteilles et pétards. L’Ertzaintza a répliqué par des tirs de balles en caoutchouc, et une barricade a été dressée à l’aide de conteneurs, dont plusieurs ont été incendiés. Un important dispositif de sécurité avait pourtant été déployé, mais l’évacuation prématurée des fans écossais a provoqué un effondrement du dispositif, déclenchant un véritable chaos dans le centre de Bilbao.