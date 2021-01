Premier League : Bruno Fernandes élu joueur du mois de décembre

Manchester United est en tête de la Premier League ! Qui l'eut cru ? Les Red Devils doivent sans doute cette première place à leur milieu offensif portugais, Bruno Fernandes. L'international lusitanien de 26 ans, arrivé à Manchester il y a tout juste un an, remporte pour le deuxième mois consécutif le prix de meilleur joueur de Premier League. Son 4e titre personnel en 2020 : un record !

Le milieu de terrain de Manchester United est devenu le premier joueur à remporter le prix quatre fois sur une année civile, après l'avoir fait également en février, juin et novembre 2020. «Trois buts et quatre passes, c'est un bon mois», a déclaré Fernandes après avoir reçu le prix. «Marquer et aider ses coéquipiers c'est parfait. Je veux remporter d'autres trophées et récompenses mais je suis vraiment heureux d'écrire l'histoire.»

Lauréats des prix EA SPORTS 2020/21

Septembre : Dominic Calvert-Lewin (EVE)

Octobre : Son Heung-min (TOT)

Novembre : Bruno Fernandes (MUN)

Décembre : Bruno Fernandes (MUN)