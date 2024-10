Real Madrid : des absents mais Brahim Diaz de retour face au Barça

Ce samedi soir, le Real Madrid affronte le FC Barcelone pour le Clasico. Un choc qui sera suivi dans le monde entier. Après sa remontada de ce mardi en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, le club madrilène voudra s’imposer pour revenir à hauteur de son adversaire du soir en Liga. Mais Carlo Ancelotti va devoir composer avec plusieurs absences.

Ce vendredi, le Real Madrid a dévoilé son groupe pour ce match. Sans surprise, Courtois, Carvajal, Alaba et Rodrygo ne seront pas présents. Ils sont tous blessés et manqueront à la formation madrilène. Le technicien italien pourra par contre compter sur le retour de Brahim Diaz absent depuis le mois de septembre et qui a donc repris avec le groupe ces derniers jours.

