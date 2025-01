Le Bayern Munich veut faire sauter la clause de Viktor Gyökeres, Rafael Leão impressionne l’Italie

Le Bayern Munich veut faire le gros coup Gyökeres

La bombe du jour nous vient du Daily Express en Angleterre. Alors que Ruben Amorim avait fait de son ancien joueur Viktor Gyökeres sa priorité cet hiver, ses plans pourraient tomber à l’eau à cause du Bayern Munich. D’après le tabloïd, les représentants du Bayern ont entamé des discussions avec le joueur. Une clause de 100M€ est présente dans son contrat et le Bayern serait prêt à la payer. Le joueur ne serait pas fermé puisqu’il a mesuré les difficultés d’évoluer à United. Amorim, son ancien coach est en galère et il ne veut pas vivre la même situation. Le joueur veut en plus disputer la Ligue des Champions l’an prochain, ce que le Bayern lui garantit et pas Manchester United. Le Bayern serait en pole position dans le dossier.

L’AC Milan retrouve Leão

Finale de supercoupe d’Italie. Derby de Milan, une affiche de rêve qui a tenu toutes ses promesses. Au terme d’un scénario fou, c’est l’AC Milan qui s’est finalement imposé comme le placarde La Gazzetta dello Sport. Et les Rossoneri reviennent de très très loin. L’Inter menait 2-0 puis Theo Hernandez a sonné la révolte sur coup-franc. Pulisic a égalisé dans les 10 dernières minutes et alors qu’on se dirigeait vers une séance de tir aux buts, Tammy Abraham a offert la victoire dans le temps additionnel. L’homme de cette finale, c’est Rafael Leão selon la presse italienne. Entré en jeu en début de 2ème mi-temps, il a changé le visage de son équipe. On a retrouvé le vrai Leão pour le journal au papier rose, celui qui a fait gagner le Scudeto au Milan en 2021. Le Corriere dello Sport est sous son charme et salue également le coaching de Sergio Conceicao. En 2 matchs, il remporte déjà un trophée et gagne la confiance des joueurs et de sa direction.

Kolo Muani affole le mercato

Au PSG, Le Parisien ne perd pas de vue Kolo Muani, toujours en instance de départ. Le quotidien explique que son départ d’ici la fin du mercato hivernal est une évidence, reste à savoir simplement la forme que cela va prendre. Selon L’Équipe, Paris espère au moins récupérer 60M€ sur le transfert d’un élément sous contrat jusqu’en 2028. La direction parisienne privilégie un transfert sec, mais ne sera pas fermé à un prêt avec une option d’achat. Objectif, limiter la casse après l’avoir recruté pour près de 90 M€ en 2023 en provenance de Francfort. L’autre interrogation, c’est où va-t-il rebondir ? Tottenham et Manchester United sont les deux clubs les plus crédibles pour l’accueillir avec, à un degré moindre, la Juventus selon The Athletic. Un départ de RKM permettrait au club parisien de se renforcer.