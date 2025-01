Serie A : malgré Kolo Muani, la Juventus battue pour la première fois de la saison par Naples

Un choc à haute altitude. C’est ce qui nous attendait ce samedi soir avec cette opposition de styles entre Naples et la Juventus Turin. D’un côté, des Partenopei face à leur premier grand défi sans Kvaratskhelia, parti au PSG. De l’autre, un Randal Kolo Muani revanchard après avoir été privé de jouer au football pendant presque deux mois à Paris. On pouvait alors s’interroger sur l’état dans lequel on allait retrouver le Français, titulaire pour sa première sous le maillot noir et blanc… Des doutes qu’il a rapidement levés malgré la défaite de son équipe, la première de la saison en championnat (2-1). D’entrée, RKM se mettait en évidence avec ce laisser couler intelligent pour Yildiz, qui butait sur Meret (12e). Ce même Kolo Muani qui dévorait Rrahmani en transition, avant de voir Nico Gonzalez tirer en tribunes.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Naples 53 22 +22 17 2 3 37 15 5 Juventus 37 22 +16 8 13 1 35 19

Les plus grosses situations étaient turinoises, le ballon aussi, et Nico Gonzalez était proche de tromper Meret aux trente mètres (30e). Le salut venait enfin… et des pieds de Kolo Muani. L’ancien Parisien profitait d’une partie de billard dans la surface napolitaine pour marquer d’une superbe reprise de volée (43e). Mais il en fallait plus pour démobiliser des Napolitins solidaires et conquérants. Dominateurs, ils voyaient d’abord le but se refuser, à l’image de Lukaku, dont le coup de tête était miraculeusement repoussé par di Gregorio (49e). Ce même di Gregorio qui s’inclinait cette fois sur une tête d’Anguissa (57e), puis un penalty de Lukaku (69e), qui venait sceller la victoire des siens. Au classement, Naples reste leader avec 53 points. La Juventus est 5e.