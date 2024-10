Qualifs CAN 2025 : le Nigeria déclaré vainqueur après le scandale en Libye

La CAF a tranché. Un peu plus de dix jours après l’annulation du match de qualification à la CAN 2025 entre la Libye et le Nigeria, l’instance du football africain a décidé de donner la victoire sur tapis vert aux Super Eagles. Pour rappel, l’avion des coéquipiers de Victor Osimhen, initialement à destination de Benghazi, avait été dérouté à l’aéroport d’Al Abaq.

En restant bloqués plus de 12 heures sans boire, ni manger, les joueurs d’Augustine Eguavoen y avaient vécu un cauchemar. Une situation inacceptable, qui avait poussé la délégation nigériane à rentrer au pays et donc de boycotter le match. Une enquête avait alors été ouverte par la CAF, jusqu’à ce que la décision soit rendue ce samedi. À noter que la Fédération libyenne a aussi écopé d’une amende de 50 000€, comme le mentionne le communiqué.