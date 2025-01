Lens : l’agent de Jonathan Gradit pas tendre avec Will Still

De moins en moins utilisé par Will Still à Lens, Jonathan Gradit est mis au placard, barré par Kevin Danso, Abdukodir Khusanov et Facundo Medina dans l’axe de la défense lensoise. Samedi dernier contre Toulouse, malgré l’absence de Khusanov et Medina, c’est Malang Sarr qui a été choisi pour évoluer dans l’axe. Une situation qui a le don d’agacer l’entourage du joueur et son agent Stéphane Courbis, pour qui la situation « est incompréhensible. Jonathan est capable de jouer dans une défense à quatre, il a été formé dans ce système. Je ne comprends pas la gestion d’un joueur investi comme lui, amoureux du club, et qui a fait le meilleur début de saison de sa carrière. »

La suite après cette publicité

L’agent du joueur continue en soulignant que les choix de Will Still « envoient le message que le coach ne compte pas sur lui. » Avec encore une année et demie de contrat chez les Sang et Or, Jonathan Gradit semble ne plus entrer dans les plans de son entraîneur, et le départ annoncé de Khusanov ne semble pas le rapprocher d’une place de titulaire. Une situation qui pourrait amener le Girondin à se chercher une porte de sortie lui aussi dès cet hiver.