Amical : le Maroc giflé par les Etats-Unis

Pour son premier match de préparation pour la Coupe du Monde 2022 avant d'entamer ses matches de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023, prévue en Côte d'Ivoire, le Maroc se déplaçait à Cincinnati pour y affronter les Etats-Unis. Vahid Halilhodzic devait faire son équipe sans Noussair Mazraoui, resté à Rabat pour continuer sa rééducation mais pouvait compter sur Hakimi, Taarabt ou encore Tissoudali.

Les Lions de l'Atlas se faisaient bousculer dans cette rencontre par les hommes de Gregg Berhalter, dans l'intensité et le rythme du match. La Team USA concrétisait cette domination grâce à la nouvelle recrue de Leeds Aaronson (1-0, 26e) et le Lillois Weah (2-0, 32e). En seconde période, l'entrant Wright transformait un penalty provoqué par Hakimi après l'heure de jeu (3-0, 64e). Amallah ratait son tir à 11 mètres dans le dernier quart d'heure (76e). Le Maroc s'inclinait en terres américaines (3-0) et débute mal sa préparation pour le Mondial qatari.