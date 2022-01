Mino Raiola a fait un pacte avec le Barça pour Erling Braut Haaland !

La suite après cette publicité

Il n'a que 21 ans et il met tout le monde d'accord. Grandissant à Molde, explosant à Salzbourg et désormais un phénomène mondial au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland est destiné à franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Auteur de 19 buts et 5 offrandes en 16 matches cette saison, celui qui compte 15 capes et 12 buts avec la Norvège entend poursuivre sa fulgurante ascension. Celle-ci passera logiquement par un transfert et de nombreux clubs se sont positionnés. Alors que la Premier League, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain ont été cités, son choix se porterait sur l'Espagne avec le FC Barcelone et le Real Madrid en ligne de mire. D'ailleurs, sa décision est attendue au plus vite.

Dans ce contexte, les deux cadors espagnols placent leurs pions et le FC Barcelone dont le président Joan Laporta est en très bon terme avec l'agent du joueur Mino Raiola ne cesse d'user de son influence. D'ailleurs, les deux hommes se sont récemment réunis pour discuter de ce cas ainsi que d'autres dossiers. Une amitié entre Joan Laporta et Mino Raiola qui date de 2009 et de l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic en Catalogne. Depuis, les contacts ont toujours été privilégiés entre eux. Selon Deportes Cuatro, cette affection que se porte les deux hommes est une vraie bénédiction pour le FC Barcelone dans le dossier Erling Braut Haaland puisqu'elle a accouché d'un pacte.

Un pacte entre Joan Laporta et Mino Raiola

Le 13 décembre dernier à Turin se déroulait le gala du Golden Boy où Pedri a remporté la récompense. Se retrouvant ainsi dans la capitale du Piémont, les deux hommes ont pu discuter et un accord tacite a été trouvé. Le FC Barcelone sait que Kylian Mbappé a de fortes chances d'aller au Real Madrid et entend en profiter pour séduire Erling Braut Haaland. L'idée de recréer une rivalité entre les deux futurs meilleurs joueurs du monde et ainsi rappeler la concurrence entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pourrait jouer en faveur des Blaugranas. Une idée qui plairait au joueur dont l'idée de partager l'affiche avec Kylian Mbappé ne lui irait pas totalement. Utilisant cet argument, Joan Laporta aurait convaincu Mino Raiola de donner sa préférence au club catalan plutôt qu'à une autre formation.

Se retrouvant ainsi prétendant numéro un, le FC Barcelone se serait vu accorder par Mino Raiola sa parole de faire d'Erling Braut Haaland un joueur du club catalan si ce dernier réuni les fonds nécessaires pour clore l'opération. Un avantage de poids dans le dossier même si la santé financière des Blaugranas reste un problème qu'il faudra résoudre. Le média espagnol explique aussi que Joan Laporta connaît les différents détails financiers pour conclure l'arrivée d'Erling Braut Haaland. Entre le transfert et les commissions, il faudrait réunir une somme dépassant les 100 millions d'euros. Devant jouer l'austérité pour réussir à s'offrir le Norvégien, le FC Barcelone part néanmoins avec un sacré avantage dans ce dossier.