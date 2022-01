Barça : réunion prévue avec Mino Raiola pour Erling Haaland

Après avoir signé Ferran Torres en provenance de Manchester City, le FC Barcelone ne compte pas en rester là. Mundo Deportivo indique qu’une réunion est d’ores et déjà prévue avec Mino Raiola en ce mois de janvier. L’avenir d’Erling Haaland sera forcément un des sujets abordés, tout comme celui de Noussair Mazraoui. Le jeune latéral de l’Ajax Amsterdam est dans le viseur des Blaugranas en cas de départ de Sergiño Dest.

Enfin, le Barça rencontrera également les agents de deux joueurs de Chelsea : César Azpilicueta et Andreas Christensen. Les deux défenseurs seront en fin de contrat avec les Blues en juin prochain et Barcelone compte bien en profiter. Le premier nommé est d’ores et déjà annoncé en partance pour la Catalogne depuis quelques jours.