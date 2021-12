Mercato : le FC Barcelone tient déjà son prochain roc défensif

Plus que trois jours avant la grande ouverture du mercato hivernal 2022, mais de nombreuses écuries sont déjà dans les starting-block pour préparer au mieux leur mercato. D'autres clubs ont même déjà bouclé quelques transferts comme le FC Barcelone qui a officialisé il y a quelques heures l'arrivée de Ferran Torres en provenance de Manchester City. Mais tout le monde le sait, le club catalan doit encore se renforcer dans d'autres secteurs, notamment en défense.

La suite après cette publicité

Avec un Sergiño Dest au cœur des rumeurs (Ajax, Chelsea) et des joueurs placés dans la liste des indésirables comme Samuel Umtiti ou même Óscar Mingueza, les dirigeants culés ont du pain sur la planche pour ne pas se retrouver à sec sur le plan défensif, et une liste avait même été établie pour le côté droit. Sans oublier qu'une doublure à Jordi Alba est aussi recherchée. Et pour préparer au mieux la saison prochaine, les Blaugranas ont déjà trouvé la perle rare en défense, et il faut se tourner vers l'Angleterre.

Azpilicueta va débarquer cet été

Comme le rapporte plusieurs médias espagnols tel que Sport, le FC Barcelone a récemment trouvé un accord de principe avec César Azpilicueta, le capitaine des Blues de Chelsea ! Car dans ce dossier, le Barça n'a pas besoin de passer par le club anglais pour négocier car l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille sera libre en juin prochain, et peut donc discuter librement avec d'autres écuries dès janvier. Du coup, la formation entraînée par Xavi Hernandez pourrait réaliser une belle opération à moindre coût.

Passé par Osasuna, l'OM et donc Chelsea, le défenseur de 32 ans risque donc d'apporter toute son expérience à l'arrière-garde catalane dès l'été prochain. Et avec son incroyable polyvalence, puisqu'il peut jouer piston droit, latéral droit, défenseur central et même dépanner côté gauche, César Azpilicueta a le profil parfait pour cette équipe barcelonaise.