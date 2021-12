Mercato : le FC Barcelone cible trois latéraux pour cet été

La suite après cette publicité

Les chantiers du FC Barcelone vont être longs. Outre l'attaque et la défense centrale, le club catalan souhaite trouver de nouveaux latéraux avant la prochaine saison. Si Jordi Alba reste indéboulonnable sur le flanc gauche, le poste de latéral droit est encore incertain malgré le recrutement de Dani Alves pour cet hiver, qui ne devrait pas s'imposer dans un cadre sportif sur le long terme. Alors que l'avenir de Sergiño Dest semble enfin être clair, la direction blaugrana a émis une short-list pour apporter de la concurrence à ce poste.

D'après les révélations de Sport, trois noms ont été cités au sein de la direction blaugrana pour renforcer le flanc droit. Apprécié par Joan Laporta et Xavi, César Azpilicueta (32 ans) est en fin de contrat à l'été 2022 et reste le favori pour prendre ce poste. Rapidement devenu un cadre de Chelsea après son départ de l'Olympique de Marseille en 2012, l'international espagnol ne serait pourtant pas très chaud pour quitter Londres cet été et pourrait même voir son contrat être prolongé.

Barcelone surveille de près Djibril Sidibé

Également sur les tablettes du FC Barcelone, Noussair Mazraoui (24 ans) aimerait beaucoup rejoindre le FC Barcelone et évoluer sous les ordres de Xavi. Edwin van der Sar, directeur général de l’Ajax Amsterdam, s'est récemment montré pessimiste quant à l'avenir de l'international marocain. Cependant, toujours d'après Sport, une partie de la direction blaugrana s'interroge sur son éventuelle adaptation au Barça, alors qu'il serait également apprécié par le Real Madrid.

Le FC Barcelone pourrait donc se rabattre sur une troisième piste, en Ligue 1 : Djibril Sidibé (29 ans). Également en fin de contrat cet été, le latéral droit de l'AS Monaco a perdu sa place en équipe de France, mais ne semble pas vouloir prolonger avec le club de la Principauté et sa polyvalence plairait beaucoup au club blaugrana. Le Champion du monde 2018 reste suivi depuis plusieurs années par le Barça et cela pourrait être une belle piste pour le relancer, lui qui n'avait pas réussi à convaincre Everton de le conserver, lors de son prêt chez les Toffees en 2019.