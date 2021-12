Mercato : l'incroyable échange qui se profile entre le FC Barcelone et l'Ajax

La suite après cette publicité

Dans neuf jours exactement, le mercato hivernal 2022 ouvrira ses portes. Ainsi, les joueurs libres en juin prochain pourront négocier librement avec d'autres écuries et signer un pré-contrat. Mais ça sera aussi l'occasion pour les formations de faire quelques affaires ou de colmater des brèches pour bien aborder la deuxième partie de l'exercice en cours. En difficulté en 2021/22, avec une élimination en Ligue des Champions et une triste septième place en Liga, le FC Barcelone va devoir se renforcer lors du marché des transferts, ou changer quelques petites choses.

Concernant l'aspect offensif, et la retraite forcée de Sergio Agüero, les Blaugranas devraient remplacer l'attaquant argentin par Ferran Torres, actuellement à Manchester City. Ce mercredi, les médias espagnols expliquaient que le transfert était quasiment bouclé. Mais il n'y a pas qu'en attaque que le Barça veut apporter du sang neuf. Car sur le plan défensif aussi, le FCB veut modifier quelque chose, notamment au poste de latéral droit. Alors oui, Dani Alves va pouvoir jouer en 2022, mais il y a un autre problème.

Dest vers les Pays-Bas, Mazraoui en Catalogne ?

Arrivé en Catalogne en octobre 2020, Sergiño Dest ne joue plus vraiment sous les ordres de Xavi Hernandez. Il faut dire que les blessures (lumbago, adducteurs) ne l'ont pas aidé non plus ces derniers mois. Du coup, le FC Barcelone a pensé à une petite opération bien sympathique. D'après les informations d'AS, la formation espagnole réfléchit à un échange avec l'Ajax Amsterdam pour envoyer l'international américain (15 sélections, 2 buts) vers son club formateur et surtout mettre la main sur Noussair Mazraoui. Comme l'explique la publication, Sergiño Dest n'entre pas vraiment dans les plans de Xavi Hernandez et un départ à l'Ajax pourrait l'intéresser, puisque le club néerlandais joue encore la Ligue des Champions.

Concernant le latéral ajacide, son contrat expire en juin 2022 et une nouvelle expérience pourrait donc le tenter à 6 mois de la fin de son bail à Amsterdam. L'international marocain (12 capes, 1 but), qui a disputé 21 matches toutes compétitions confondues cette saison (4 réalisations, 3 caviars), viendrait alors concurrencer Dani Alves au poste de latéral droit. Reste désormais à savoir si l'échange branche tout le monde. Mais l'Ajax pourrait recruter un élément défensif à fort potentiel et encore jeune (21 ans) quand le Barça aura lui un joueur déjà très performant et peut-être plus intéressant pour Xavi Hernandez.