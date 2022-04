OM : le groupe convoqué pour la réception du PAOK

L'Olympique de Marseille a dévoilé ce mercredi le groupe des 20 joueurs convoqués par Jorge Sampaoli pour la réception du PAOK Salonique dans le cadre du quart de finale aller de la Ligue Europa Conference. L'Argentin devra faire sa défense sans son central brésilien Luan Peres, suspendu après accumulation de cartons jaunes.

La suite après cette publicité

Le coach argentin fait également confiance à plusieurs jeunes du centre de formation, avec la première apparition du défenseur central Yakine Said M'Madi. On retrouve également le milieu de terrain Ugo Bertelli et l'attaquant franco-algérien Aylan Benyahia-Tani, remplaçant numériquement le Polonais Arkadiusz Milik, déjà absent à Saint-Etienne.