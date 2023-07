Riyad Mahrez quitte Manchester City pour Al-Ahli !

La suite après cette publicité

L’Arabie saoudite veut se hisser parmi les meilleurs championnats du monde et y met les moyens pour atteindre cet objectif. Les arrivées de Karim Benzema, N’Golo Kanté ou encore Sergej Milinkovic-Savic prouvent le sérieux du nouveau projet mis en place pour la Saudi Pro League, qui a déjà investi pas moins de 220 millions d’euros en indemnités de transfert, en plus des gros salaires proposés pour convaincre les joueurs d’évoluer dans le championnat du Royaume.

Et après avoir convaincu Edouard Mendy et Roberto Firmino, le promu dans l’élite Al-Ahli s’offre désormais les services de l’ailier international algérien Riyad Mahrez, en provenance de Manchester City. Le club basé à Djeddah a annoncé la nouvelle via une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. On y voit le Fennec de 32 ans, à Paris, porter ses nouvelles couleurs avec le flocage Mahrez et le numéro 2027, confirmant ainsi la durée du contrat signé avec la formation saoudienne.

Un transfert à 35 M€

Ni les Cityzens ni le club royal n’ont communiqué le chèque déboursé pour libérer le Fennec aux 83 sélections (30 buts), mais la presse anglaise avait annoncé les termes de son départ au Moyen-Orient : on parle d’une indemnité de 30 millions d’euros, assortie de 5 millions d’euros de variables. Le joueur de 32 ans, qui était sous contrat avec les Skyblues jusqu’en juin 2025, signe un nouveau bail avec Al-Raqi (l’Elegant en arabe, surnom du club) pour les quatre prochaines saisons.

Riyad Mahrez fait donc ses adieux à la Premier League, championnat dans lequel il évolue depuis la saison 2014-2015 et sa montée dans l’élite avec Leicester. Il remporte d’ailleurs sa première Prmeier League lors de l’incroyable épopée des Foxes en 2016 - année lors de laquelle il est élu meilleur joueur de PL, avant d’en soulever quatre autres avec Manchester City. Avec ces derniers, il ajoute à son palmarès une Ligue des champions, deux FA Cups, trois Coupes de la Ligue et deux Community Shields.