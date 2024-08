Fribourg : Kiliann Sildillia se livre son avenir post-JO

Médaillé d’argent avec l’équipe de France U23 lors des Jeux olympiques, Kiliann Sildillia va connaître une fin d’été mouvementée. Le latéral droit de Fribourg intéresse l’Olympique de Marseille et se voit bien porter le maillot olympien, comme nous vous l’avons révélé. Les Phocéens discutent toujours avec les pensionnaires de Bundesliga sur le montant d’un potentiel transfert. Interrogé par Kicker ce samedi, Sildillia indique vouloir évoquer son avenir avec le club allemand à son retour.

« J’étais jusqu’à présent focalisé sur les Jeux olympiques et sur notre objectif de remporter l’or. Tout le reste n’était pas dans ma tête. Partir en vacances ? Peut-être deux ou trois jours. J’ai d’abord besoin d’un peu de calme pour décompresser. Et j’ai toujours un contrat avec Fribourg. Maintenant, je me dirige vers là-bas », a indiqué Sildillia au média allemand.