SPL : malgré un but de CR7, Al-Nassr accroché

La Saudi Pro League reprenait officiellement ses droits cette semaine. Ce jeudi, la formation d’Al-Nassr et de sa star Cristiano Ronaldo débutait enfin sa saison et espérait prendre les trois points pour concurrencer Al-Hilal, tenant du titre. Mais face à la formation d’Al-Raed, Al-Nassr a encore perdu des points et n’a pu mieux faire que match nul (1-1).

Pourtant, tout avait très bien commencé puisqu’après un excellent travail de Sadio Mané (annoncé sur le départ avec insistance), décisif sur ce but, Cristiano Ronaldo venait placer une tête imparable. Mais au retour des vestiaires, le Marocain Mohammed Fouzair égalisait en transformant sans trembler son penalty. Al-Nassr débute sa saison par un match nul qui ne va pas plaire aux supporters.