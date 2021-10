Le pari osé d'Alfonso Pérez sur Mbappé et Haaland

On le sait, Florentino Pérez compte bien offrir au moins un galactique aux supporters madrilènes l'été prochain. Kylian Mbappé semble être l'élu, alors que sa situation contractuelle à Paris n'évolue pas. Le nom d'Erling Haaland revient également souvent sur la table dans les médias ibériques. Pour Alfonso Pérez, ancien du Real et de l'OM, entre autres, le club de la capitale espagnole doit, et va, s'offrir les deux stars.

« Lequel je choisis pour construire un nouveau projet ? Je prends les deux sans aucun doute. Au Real Madrid, il y a toujours les meilleurs joueurs du monde. Florentino les ramènera tous les deux », a lancé l'ancien attaquant de la Roja dans un entretien accordé au Journal du Real. Un désir sûrement partagé par bon nombre de supporters merengues...