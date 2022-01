PSG : Jérôme Rothen dézingue Neymar et accuse Leonardo

Alors que Neymar (29 ans) a été autorisé à rester plusieurs jours supplémentaires au Brésil afin d’y poursuivre sa convalescence, Jérôme Rothen, l'ex-joueur du PSG, s'en est pris à l'hygiène de vie du Brésilien, ainsi que sa gestion par le club parisien. «Si cela passe (contre Vannes, ce lundi en Coupe de France), et cela devrait passer, pas de problème sinon c’est une faute professionnelle. Mais apprendre que Monsieur Neymar, Mister Neymar... C’est un vrai sketch ! Lui tout seul, mais le club aussi est un sketch», a-t-il expliqué sur les ondes de RMC.

«Comment accepter cela d'un tel joueur ? (...) Ce n’est pas normal parce que l’image du PSG en pâtit encore à travers les conneries de Neymar sur les réseaux sociaux comme le poker, les fêtes, le Nouvel an, a-t-il ajouté, avant de s'en prendre à Leonardo. Tu te dis directeur sportif d’un des plus grands clubs d’Europe et tu veux gagner la Ligue des champions. Au niveau des moyens, pas de problème. Mais qu’il compare, lui qui est revenu d’Italie ces dernières années. Va en Allemagne, va en Angleterre voir comment cela se passe». Le message est passé.