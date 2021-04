Manchester United veut retenir Edinson Cavani

La suite après cette publicité

Et c'est reparti pour un tour. Arrivé dans la dernière ligne droite du mercato estival prolongé jusqu'en octobre, le 5 octobre précisément, Edinson Cavani a signé un bail de deux ans avec Manchester United. Considéré comme une erreur de recrutement par certains lors des premières semaines, il a mis tout le monde d'accord au fil des mois, grâce à quelques buts importants pour les Red Devils. Sa prestation d'hier soir en demi-finale aller de la Ligue Europa contre l'AS Roma a achevé de convaincre tout le monde. Auteur d'un doublé, il a permis à MU de recoller à 2-2 puis de prendre l'avantage.

Encensé dans tout le Royaume-Uni, des supporters aux consultants, l'Uruguayen âgé de 34 ans fait désormais l'unanimité. Son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer a exprimé son admiration à la fin de la rencontre. « Edinson a été excellent. Je l’ai déjà dit, il joue comme un avant-centre devrait jouer, faire le pressing, être un point d'ancrage, créer des occasions pour les autres, marquer des buts. Il a raté quelques occasions aussi, mais c’est ce qu’il est vraiment là pour faire, s’il a trois ou quatre chances par match, il marquera deux ou trois buts. Je suis absolument ravi de lui. »

Solskjaer se démène pour le convaincre

Mais n'est-ce pas déjà trop tard ? Alors qu'il dispose d'une année supplémentaire à lever dans son contrat, l'ancien buteur du PSG aurait des envies d'ailleurs, et notamment d'un retour en Amérique du Sud. Solksjaer fait son possible pour le retenir. « Il connaît mes sentiments, il sait que j’adorerais l’avoir pour une autre année, nous en avons parlé. Je comprends que cette année a été très difficile, mais je lui ai promis qu’Old Trafford et Manchester sont un endroit différent avec les fans dans le stade. Je fais de mon mieux, des nuits comme ça aident, j’espère que nous pourrons arriver à la finale et qu’il pourra rester ici une autre année. »

On comprend en creux que le quotidien d'Edinson Cavani n'était pas forcément épanouissant, et que son rôle au sein du club ne lui a pas toujours convenu. Solskjaer encore : « nous ne devons pas lui "vendre" le club. C'est plus un feeling qu'il doit ressentir en venant s'entraîner tous les jours, dans l'environnement que nous avons créé, dans l'équipe dans laquelle il joue. Il doit ressentir ce que c'est de marquer des buts devant les fans, c'est un sentiment différent. Nous avons les meilleurs supporters et il n'y a pas meilleure sensation que de marquer et célébrer un but devant eux. » L'entraîneur norvégien aura fait le job, mais sera-ce suffisant ?