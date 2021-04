L'Elysée réagit à la création d'une Super League Européenne

La Super League est sur le point de voir le jour. 12 ténors parmi lesquels on retrouve le Real Madrid, le Barça, l'Atlético de Madrid, la Juventus, l'AC Milan, l'Inter, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham et Arsenal ont décidé de faire scission avec l'UEFA, qui s'apprête à présenter sa nouvelle formule de Ligue des Champions. Le PSG, et les clubs français, comme le Bayern, ont refusé d'y participer, recevant les félicitations d'Emmanuel Macron.

«Le président de la République salue la position des clubs français de refuser de participer à un projet de Superleague européenne de football, menaçant le principe de solidarité et le mérite sportif. L’État Francais appuiera toutes les démarches de la LFP, de la FFF, l’UEFA, et de la FIFA pour protéger l’intégrité des compétitions fédérales qu’elles soient nationales ou européennes» a réagi l'Élysée, joint par RMC Sport ce dimanche.