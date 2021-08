PSG-Strasbourg : Kevin Gameiro évoque Lionel Messi et ses retrouvailles avec Paris

Attaquant du Paris Saint-Germain entre 2011 et 2013, Kevin Gameiro est revenu lors de ce mercato estival au Racing Club de Strasbourg, son club formateur. Deux formations qui vont d'ailleurs croiser le fer ce samedi (21h) au Parc des Princes à l'occasion de la deuxième journée de Ligue 1. Des retrouvailles forcément particulières pour l'ancien buteur de Séville à en croire ses propos relayés dans Le Parisien : «si j’ai choisi de revenir en Ligue 1, c’est pour vivre ce genre de moments. Ça va être un kiff de retrouver le Parc des Princes, d’entendre les supporters chanter. C’est mon stade depuis que je suis tout petit. C’est au Parc que j’ai effectué mes débuts en pros avec Strasbourg à 18 ans. Y revenir dès la 2e journée pour mon retour en France, c’est un joli clin d’œil. Depuis que je jouais en Espagne, je n’ai pu venir voir qu’un match de championnat. J’attendais donc ça depuis longtemps.»

Un retour rempli d'émotions où l'attaquant international français (13 sélections, 3 buts), en cas de titularisation, ne croisera cependant pas le chemin de Lionel Messi sur la pelouse mais assistera également à la présentation de la Pulga aux supporters parisiens. Alors qu'ils se sont côtoyés en Liga, Gameiro n'a pas tari d'éloges à son sujet : «personne n’aurait imaginé que Messi signe un jour en Ligue 1. Paris a tenté le coup et a réussi à le faire sortir du Barça, ce qui paraissait impossible. Moi, je suis heureux de le voir au PSG. C’est une chance pour Paris et la Ligue 1 d’avoir Messi. Avec cette équipe, le PSG n’aura pas le droit à l’erreur en championnat. Ils ont plusieurs longueurs d’avance (...) La Ligue 1 va être davantage exposée à l’international, Paris va être encore plus regardé. Pour les joueurs, ça va être un kiff de l’affronter, tout le monde va vouloir hausser son niveau face à lui. Moi qui le voyais chaque semaine en Liga, je peux vous dire qu’il est toujours au top ! C’est un génie et il n’a rien perdu de son pouvoir d’accélération. Il peut marquer ou faire une passe à tout moment.»