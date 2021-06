New Balance dévoile le troisième maillot du FC Porto pour la saison 2021-2022

Alors que de nombreux grands clubs européens avaient profité de la fin de la saison 2020-2021 pour présenter leurs nouveaux maillots, le FC Porto s'est montré patient, attendant la fin du mois de juin pour dévoiler ses nouvelles tuniques conçues par New Balance. Après les maillots domicile et extérieur, l'équipementier américain présente donc le troisième maillot que les hommes de Sérgio Conceição porteront lors de la prochaine campagne.

La suite après cette publicité

Après avoir longtemps collaboré avec Nike, le club aux 29 championnats du Portugal a décidé de faire confiance à Warrior Sports en 2014. Cette filiale de New Balance n'aura fourni les maillots du FC Porto que pour une saison avant de laisser sa place à la société mère. Depuis son arrivée, la marque de Boston se montre extrêmement créative lors de la conception des troisièmes maillots, sans pour autant oublier l'histoire du club et de la ville.

Après le blanc, le jaune et diverses nuances de bleu aperçus ces dernières années, c'est un rose pâle puisant son inspiration dans les quartiers artistiques à l'atmosphère bohémienne de Porto qui prend place sur le troisième maillot qu'arboreront Sérgio Oliveira et ses partenaires à la rentrée. Une touche de noir se mariant très bien avec le rose se distingue sur le bout des manches, le logo NB, le sponsor maillot et une partie du col en V alors qu'un short noir complète cette nouvelle tenue qui devrait fortement plaire aux Portistas au vu du succès des derniers maillots au coloris semblable du Real Madrid et du PSG.