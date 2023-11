PSG - Montpellier : les compositions officielles

À trois jours d’un déplacement important à Milan en Ligue des champions, le PSG accueille Montpellier ce soir à 21h, pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Les Parisiens, deuxièmes à un point de Nice, restent sur 3 succès en championnat à Rennes (3-1), contre Strasbourg (3-0) et à Brest (3-2), dans un match rendu difficile par des Brestois accrocheurs. Les Héraultais, qui se sont largement imposés face à Toulouse la semaine dernière (3-0), n’ont encore jamais enchaîné 2 victoires en L1 cette saison. Un sacré challenge à relever au Parc des Princes, au lendemain de l’annonce du départ de Mamadou Sakho suite à sa brouille avec Der Zakarian.

Pour ce match, Luis Enrique fait légèrement tourner et titularise notamment Nordi Mukiele sur le côté. Skriniar et Marquinhos formeront la charnière. Au milieu de terrain, Kang-In Lee sera associé à Ugarte et Zaïre-Emery. Kolo Muani sera en pointe, épaulé par Dembélé sur sa droite et Mbappé à gauche. Le MHSC de son côté fait du classique, et aligne les 11 hommes qui ont débuté face à Toulouse lors de la 10e journée.

Suivez ce match en direct commenté

Les compositions

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap.), Skriniar, Mukiele - Zaïre-Emery, Ugarte, Lee - Dembélé, Kolo Muani, Mbappé

Montpellier : Lecomte - Sacko, Kouyaté, Estève, Sylla - Chotard, Ferri - Al-Tamari, Savanier (cap.), Fayad - Adams