Barça : Martin Braithwaite déterminé à gagner sa place

Martin Braithwaite était en forme dimanche soir, avec deux buts et une passe décisive permettant au FC Barcelone de s'imposer au Camp Nou face à la Real Sociedad (3-2). L'attaquant blaugrana s'est ensuite exprimé en zone après la rencontre, se réjouissant du retour des supporters dans l'antre catalane. L'international danois (56 sélections) se sent revenir à un meilleur niveau, grâce à un gros travail effectué lors de l'Euro 2020, durant lequel il est arrivé en demi-finale avec les Danish Dynamites.

«J'ai un super sentiment. J'ai marqué deux buts, on a gagné, j'ai beaucoup défendu. Et avec les fans dans le stade. C'était très important. Les fans attendent beaucoup de nous. Nous avons fait du bon travail et nous nous sommes améliorés. Je suis heureux avec les deux buts et la passe décisive, vous pouvez l'imaginer. C'est mon développement, mon travail. C'est ce pour quoi j'ai travaillé toute la semaine. ça a été un très bon été. J'ai retrouvé la confiance en moi. Mes sentiments sont très bons en ce moment. Je suis sûr que je vais continuer à m'améliorer tout au long de la saison», a affirmé l'ancien Toulousain, des propos récoltés par Sport.