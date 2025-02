PSG : les mots très forts de Luis Enrique après sa prolongation

Présent en conférence de presse après la victoire probante (4-1) du PSG contre l’AS Monaco, Luis Enrique a logiquement affiché sa joie. Questionné par les journalistes sur son nouveau contrat - le technicien espagnol est désormais lié au club de la capitale jusqu’en juin 2027 - l’ancien sélectionneur de la Roja s’est dit comblé et compte bien marquer l’histoire des Rouge et Bleu.

«Elle ne peut être que positive. On est arrivé ici il y a un an et demi et depuis le premier jour, on a senti toute la confiance du club et tous les moyens qui sont mis à notre disposition. Pour moi, en tant qu’entraîneur, ça me donne envie de travailler encore pour s’améliorer et imaginer qu’on sera les premiers à marquer l’histoire. C’est mon objectif et celui de mon staff. On verra si on y arrivera», a ainsi avoué le coach de 54 ans.