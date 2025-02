Le PSG officialise la prolongation de trois cadres et de Luis Enrique !

Cette fois-ci, c’est la bonne. Si le speaker du Parc des Princes s’était offert une petite boulette, le 22 novembre dernier, en annonçant aux supporters parisiens la prolongation de contrat d’Achraf Hakimi jusqu’en 2029 - une information rapidement démentie par le service communication - les champions de France en titre ont fini par officialiser les choses, ce vendredi soir, avant le choc face à l’AS Monaco dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1.

Le PSG blinde Hakimi, Vitinha et Nuno Mendes…

Etincelant depuis le début de la saison, l’international marocain (82 sélections, 10 buts) a renouvelé son bail avec l’écurie parisienne jusqu’en juin 2029. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs actuels à son poste, si ce n’est le meilleur, l’ancien Madrilène continue de briller sous le maillot francilien. Promu vice-capitaine en début de saison, Hakimi est aujourd’hui à la tête de 3 buts et 8 passes décisives.

Un rendement impressionnant que le club de la capitale a donc logiquement récompensé. Mais ce n’est pas tout. Avant de se tourner vers le marché des transferts dans quelques semaines, le PSG s’est également assuré de la présence de deux autres éléments majeurs du projet pour les années à venir. Ainsi, Vitinha est désormais lié aux Parisiens jusqu’en juin 2029.

… et Luis Enrique

Rayonnant dans l’entrejeu - malgré un début de saison moins étincelant - le Portugais de 24 ans incarne, en effet, le futur et la direction souhaitée par le board parisien. Enfin, les Rouge et Bleu ont également annoncé la prolongation de contrat d’un certain Nuno Mendes. Libéré après plusieurs mois compliqués, marqués par des pépins physiques, le latéral gauche portugais, un temps convoité par Manchester United, enchaîne désormais les prestations de haute volée (2 buts et 2 offrandes en 24 matches toutes compétitions confondues).

Une montée en puissance là-aussi saluée par le PSG. Alors que les Parisiens avaient pour habitude d’individualiser l’annonce de leurs prolongations (Mbappé en 2022, Zaïre-Emery plus récemment), le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a, cette fois-ci, frappé fort en sécurisant trois cadres d’un coup. Enfin, cerise sur le gâteau, Luis Enrique s’est joint à la fête, avec l’officialisation de sa prolongation jusqu’en 2027. A noter également que le PSG a annoncé, plus tôt dans la soirée, la prolongation de contrat de Yoram Zague (18 ans) jusqu’en 2028 et la signature des premiers contrats professionnels de Naoufel El Hannach (18 ans) et Ibrahim Mbaye (17 ans).

«Le Paris Saint-Germain est très fier d’annoncer la prolongation de contrat de son entraîneur Luis Enrique jusqu’en 2027, ainsi que celles de ses joueurs, Achraf Hakimi (2029), Vitinha (2029), Nuno Mendes (2029) et Yoram Zague (2028). Ibrahim Mbaye et Naoufel El Hannach signent quant à eux leur premier contrat professionnel et sont désormais liés au club de la capitale jusqu’en 2027», a de son côté précisé le club de la capitale par le biais d’un communiqué.