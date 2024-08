Fusillade contre les joueurs de l’OM : un guet-apens… par erreur

Marseille à nouveau dans la tourmente pour une histoire lunaire… Dans la nuit du 19 mai, en sortant de la Commanderie, Jean Onana, Faris Moumbagna et Bamo Méïté ont été victimes d’une fusillade alors qu’ils étaient dans leur voiture. Ce vendredi, Nicolas Bessone, le procureur de la République de Marseille et Philippe Frizon, le patron de la police judiciaire ont donné une conférence de presse pour faire la lumière sur cette affaire. Loin des histoires de braquage, malheureusement courantes à Marseille, ce guet-apens serait lié à une succession de malchance pour les joueurs olympiens.

Dans un premier temps, une défaillance de GPS les aurait menés dans une impasse du 13e arrondissement de Marseille. Les trois joueurs, perdus, sont arrivés en face-à-face avec trois individus connus des services de police. Ces derniers, craignant un règlement de compte à la vue des grosses voitures des Olympiens, ont décidé de riposter. Une course poursuite se serait alors engagée entre les Phocéens et leurs trois agresseurs, qui auraient ouvert le feu au pistolet automatique et touché à plusieurs reprises les véhicules des joueurs. Choqués, ils ont pensé à quitter l’OM. Les trois assaillants ont quant à eux été mis en examen pour tentative d’assassinat en bande organisée.