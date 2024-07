Mercato Monaco : ça s’agite dans tous les sens pour Youssouf Fofana

Auteur d’une saison dernière flamboyante, Youssouf Fofana est l’un des joueurs qui secoue le marché estival. Avec une cote grandissante et un profil polyvalent, il n’a cessé d’attirer les convoitises, surtout en Italie où presque toutes les écuries de Serie A ont été mentionnées dans les rumeurs à ses côtés : «Mon avenir, j’en ai parlé avec les dirigeants, ce n’est pas un secret. On a un accord pour aller vers cette nouvelle étape. Si ça ne se fait pas, je ferai cette dernière saison à Monaco. J’espère que tout le monde sera gagnant cet été. Je n’y pense pas actuellement, j’ai un très bel entourage sportif qui s’occupe de ça. Ce n’est pas mon métier, je vais me concentrer sur ce que je sais faire, le terrain», avait affirmé le milieu français dans un point presse avec les Bleus pendant l’Euro 2024. Ce n’est un secret pour personne que son avenir s’écrit de plus en plus loin de Monaco.

«Il y avait de bonnes opportunités pour lui de partir l’été dernier. C’était sa décision de rester en raison de ses objectifs personnels. C’était une très bonne décision pour nous, il a fait une très bonne saison, probablement sa meilleure saison à l’AS Monaco. Il fait probablement partie des joueurs que nous sommes prêts à vendre. Nous verrons les opportunités dont il dispose. Il est encore trop tôt pour prendre une décision», avait affirmé Thiago Scuro, le directeur sportif de l’AS Monaco, au sujet de Youssouf Fofana en mai dernier au cours d’une grande conférence de presse de fin de saison. Après de longs mois de négociations, l’AC Milan, qui a toujours semblé être le club le plus actif sur le dossier, n’est plus très loin de tenir un accord avec le milieu international tricolore.

Désormais, le plus dur commence pour le club lombard qui doit désormais trouver un terrain d’entente avec l’AS Monaco. Et les positions sont aujourd’hui très éloignées entre ce que veut mettre l’AC Milan et ce qu’attend le club de la Principauté. Le club du Rocher veut maximiser sur la très bonne saison dernière de Youssouf Fofana et aussi ses belles apparitions avec les Bleus pour en tirer la plus grosse enveloppe. En ce sens, la direction monégasque en demande près de 35 millions d’euros pour céder le milieu de terrain français. Avec plusieurs clubs intéressés, l’AC Milan devra faire attention à ses concurrents qui se montrent toujours aussi actifs sur le dossier Fofana.

En effet, d’après nos indiscrétions, Manchester United, qui discute de son côté avec l’AS Monaco, a encore récemment pris des contacts avec l’entourage du joueur sans pour autant faire de proposition contractuelle à Youssouf Fofana. À titre de comparaison, l’Atlético de Madrid, plus que jamais déterminée à foncer sur l’ancien Strasbourgeois, a quant à elle bel et bien soumis une proposition à l’international français de 25 ans. Les prochains jours s’annoncent donc déterminants quant à l’avenir du milieu international tricolore, grand instigateur de la belle fin de saison de l’AS Monaco et que l’on a pu apercevoir quelques bouts de matches avec la France à l’Euro en Allemagne.