OL - Manchester United : les compositions officielles

Après la belle victoire du PSG face à Aston Villa (3-1) mercredi soir, place à l’OL qui défie Manchester United, à Décines, en quarts de finale aller de la Ligue Europa (coup d’envoi 21h00, un match à suivre sur FM). Cinquièmes de L1, les Gones sont en forme avec huit victoires sur les dix derniers matches. En face, les Red Devils traversent une saison très compliquée (13e de Premier League) et la C3 demeure leur seul échappatoire pour tenter de sauver les meubles.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Paulo Fonseca est privé de Fofana, Nuamah ou encore Tessmann. Il reste fidèle à son 4-2-3-1 et relance Akouokou au milieu qui va évoluer avec Veretout et débute un match avec l’OL pour la première fois depuis décembre 2023. Derrière, Mata est aligné en défense centrale avec Niakhaté alors que Tagliafico et Maitland-Niles sont sur les côtés. Devant, Mikautadze est préféré à Lacazette avec Cherki, Almada et Tolisso, étonnant ailier gauche, derrière lui. Côté Ruben Amorim, De Ligt, Martinez ou encore Diallo et Evans sont absents. Le Français Yoro est titulaire dans la défense à trois avec Mazraoui et Maguire. Au milieu, on retrouve l’ancien parisien Ugarte avec Casemiro alors que devant Hojlund a été préféré à Zirkzee et sera épaulé par Garnacho et Bruno Fernandes.

Les compositions officielles :

OL : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Veretout, Akouokou - Cherki, Almada, Tolisso - Mikautadze.

La suite après cette publicité

Manchester United : Onana - Mazraoui, Maguire, Yoro - Dalot, Casemiro, Ugarte, Dorgu - Bruno Fernandes, Garnacho - Hojlund.