OL : la désarmante franchise de Corentin Tolisso sur sa saison

L’ADN OL. Voilà ce que cherchait le club rhodanien durant le mercato estival, avec les retours d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso. Si le premier affiche des statistiques satisfaisantes et n’a pas à rougir sur l’ensemble de la saison (3e meilleur buteur de Ligue 1), le second déçoit, malgré lui. D’abord, sa fragilité physique redoutée s’est confirmée, avec plusieurs absences au cours de la saison (17 titularisations en 29 journées de Ligue 1).

Mais depuis mercredi soir et l’élimination en demi-finale de la Coupe de France face à Nantes, le jugement sur ses performances a basculé définitivement dans le négatif, la faute à un match raté d’un point de vue individuel. Lui qui avait ciblé ce match et l’avait érigé en priorité a sombré, bien loin de sa volonté de leadership. Et il ne s’en est pas caché en conférence de presse ce vendredi, à deux jours de la réception de Rennes en Ligue 1.

Le mea culpa de Tolisso

« C’est vrai que par rapport à mercredi, je n’ai pas aidé l’équipe comme j’aurais dû. Je n’ai pas vraiment rempli mon rôle de leader, je n’ai pas été bon. Ça a pénalisé l’équipe. Je n’ai pas réussi à amener l’équipe et à faire de bonnes choses. Après je me remets énormément en question après chaque match. Avant d’arriver à l’OL, j’aspirais à faire beaucoup mieux cette saison. Je le sais. Il faut savoir que je me pose des questions, que je travaille et que je ne veux pas rester comme ça, je veux retrouver mon meilleur niveau. Je vais continuer à travailler pour les deux mois qui restent, aider l’équipe au maximum, ne pas abandonner. Et repartir sur de nouvelles bases l’année prochaine pour être au niveau que moi et les gens ont envie de voir », a-t-il assuré avec franchise.

Cela suffira-t-il à calmer les supporters, dont une partie a décidé de boycotter la rencontre face au Stade Rennais ? Pas sûr, mais là encore Tolisso comprend le ressentiment du public. « Je les comprends. Ils ne s’attendaient pas à ce qu’on en soit là à ce moment de la saison et à se faire sortir de la Coupe de France alors qu’on était les favoris. On espérait gagner cette Coupe de France et voilà… Ils sont déçus, je les comprends. Ils s’attendaient à mieux de notre part », a-t-il reconnu. Le mea culpa individuel et collectif de Tolisso aura le mérite d’exister. Il reste 9 matches de championnat pour tenter de remonter au classement et d’aller chercher une qualification européenne.

