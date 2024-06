Paulo Fonseca annonce son départ du LOSC

Bruno Genesio tout juste annoncé comme le nouveau coach du Lille OSC, Paulo Fonseca a de son côté annoncé son départ de la formation nordiste. Arrivant en fin de contrat, le technicien portugais se dirige du côté de l’AC Milan et a tenu à adresser ses remerciements aux supporters lillois.

«Chers Lillois, quel beau voyage ! Dès le premier jour où je suis arrivé à Lille, je me suis senti chaleureusement accueilli par les joueurs, les gens du club, les fans et la ville. Tout le monde m’a fait sentir chez moi. Pendant ce temps, au Pierre-Mauroy, j’ai vécu certaines des atmosphères les plus excitantes de ma carrière. Au cours de ces deux saisons, nous avons réussi ensemble à remettre l’équipe près du sommet de la Ligue 1, à assurer une place en barrages de la Ligue des Champions de l’UEFA et à réaliser la meilleure performance de l’histoire du club dans les compétitions de l’UEFA. J’ai toujours donné 100% et je ne peux que remercier l’engagement et le professionnalisme des joueurs que j’ai fièrement entraînés et le soutien incroyable de tous les fans. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers la direction et le président du club pour leur collaboration et leur soutien tout au long de ces deux années. Je souhaite tout le meilleur à ce club. Allez le LOSC», peut-on lire dans son long message.