Lille mise sur Bruno Genesio pour remplacer Paulo Fonseca !

Un nouveau projet excitant pour Bruno Genesio en Ligue 1. Livre depuis novembre dernier et son départ du Stade Rennais, le coach français de 57 ans va découvrir son troisième dans l’élite tricolore. Après des petits passages à Villefranche et Besançon puis une évolution au sein de l’Olympique Lyonnais, il est devenu le numéro un en 2015 jusqu’en 2019. Passé à Rennes entre 2021 et 2023, il avait entre temps connu une aventure chinoise au Beijing Guoan.

C’est donc du côté de Lille que Bruno Genesio va poursuivre sa carrière d’entraîneur. Quatrièmes de Ligue 1 cette saison, les Dogues ont réalisé une saison solide sous les ordres de Paulo Fonseca. Ils ont aussi atteint les quarts de finale de la Ligue Europa Conference. Un bilan d’ensemble de qualité, mais Paulo Fonseca dont le contrat arrivait à échéance n’a pas voulu poursuivre l’aventure.

Genesio devra apporter son expérience

Ce dernier se dirige du côté de l’AC Milan après avoir également été lié à l’Olympique de Marseille. Pour Bruno Genesio, c’est donc Lille qu’il va rejoindre. Un défi dans le Nord pour l’entraîneur français qui devra apporter son expérience de la Ligue 1, mais aussi des compétitions européennes assez rapidement. Les Dogues devront passer les tours préliminaires de la Ligue des Champions.

Dans un communiqué, la formation nordiste a annoncé son nouvel entraîneur : «le LOSC et son président Olivier Létang sont heureux d’officialiser l’arrivée de Bruno Genesio au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle pour les 2 prochaines années. Bienvenue Coach.»