Simone Inzaghi nouvel entraîneur de l’Inter

Alors que la Lazio avait annoncé son départ il y a quelques jours, l’Inter vient d’officialiser son arrivée. Simone Inzaghi est le nouvel entraîneur de l’Inter. Il prend la relève d’Antonio Conte. Le club milanais a annoncé que le technicien transalpin avait signé un bail de deux ans.

Hier soir, Romelu Lukaku avait teasé l’arrivée de l’ancien coach de la Lazio, en expliquant avoir déjà discuté avec lui concernant son futur. Après 5 ans à la tête des Biancocelesti et une Coupe d’Italie remportée en 2019 et deux Supercoupes d’Italie glanées en 2017 et en 2019, Simone Inzaghi tentera de prolonger le bon travail d’Antonio Conte qui vient de remporter le Scudetto avec l’Inter.