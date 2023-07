Le RC Lens vend Seko Fofana à Al Nassr

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo, Ghislain Konan, Marcelo Brozovic, Talisca et désormais Seko Fofana. Al Nassr, deuxième de la dernière Saudi Pro League, poursuit sa révolution. À coup de millions, le club saoudien ne cesse de piocher les talents en Europe et le dernier en date s’apparente à un très joli coup. Pièce indispensable du dispositif de Franck Haise, l’international ivoirien (8 sélections, 3 buts) file ainsi dans le Golfe pour s’offrir, très certainement, le dernier gros challenge de sa carrière.

Passé par Manchester City, Bastia ou encore l’Udinese, celui qui était arrivé dans le nord de la France en août 2020 a finalement accepté de rejoindre l’écurie de CR7. Courtisé, un temps, par le Paris Saint-Germain et l’OM, le milieu de terrain de 28 ans est un renfort de choix pour Al Nassr. Auteur de 9 buts et 6 passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, le patron de l’entrejeu lensois figurait d’ailleurs, logiquement, dans l’équipe type de fin de saison de L1 pour la deuxième année consécutive.

Si un départ n’était pas forcément envisagé cet été, le natif de Paris a finalement cédé aux sirènes saoudienne. Une opération qui devrait rapporter un peu moins de 30 M€ au club artésien, qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. « Après trois saisons de haute volée à défendre, sans relâche, les couleurs sang et or, conclues par une qualification en Ligue des Champions, Seko Fofana donne une nouvelle direction à sa carrière en rejoignant Cristiano Ronaldo au sein du club saoudien Al-Nassr FC », précise le communiqué du club pour officialiser la nouvelle.

Athlétique, puissant et réputé pour sa combativité, Seko Fofana, qui avait récemment prolongé son contrat jusqu’en 2025 avec les Sang et Or, va donc pouvoir exporter ses qualités en dehors des frontières du Vieux Continent. Une véritable perte pour les supporters lensois qui auraient, sans doute, espéré pouvoir compter sur le talent de leur capitaine sur la scène européenne. Un défi, cependant, difficilement refusable pour l’intéressé qui verra son salaire exploser en terres saoudiennes.