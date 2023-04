EdF : Samir Nasri raconte son cauchemar chez les Bleus

Invité dans l’émission "Zack en roue libre" sur Twitch, Samir Nasri (35 ans), aujourd’hui consultant, est revenu sur son aventure compliquée en équipe de France. S’il a toujours performé et été respecté dans les clubs où il est passé, le Marseillais a reconnu avoir eu quelques difficultés lors de son passage chez les Bleus, notamment sous Raymond Domenech.

«C’est vrai que je n’ai pas eu le niveau que j’avais en club, mais je marche à l’affect. Les conditions n’étaient pas propices. Je n’étais pas bien, je venais parce que je devais venir, si je pouvais choisir, je ne serais pas venu. L’ambiance était néfaste, franchement. De 2007 à 2011, on ne se parle pas avec Franck Ribery. J’étais seul, avec personne pendant 15 jours où tu es énorme dans un château ! Lui, il avait ses potes, logique. On a discuté, on s’est rendu compte qu’on s’est plus parlé pour de la merde. Je ne me sentais pas bien avec Raymond Domenech. Les problèmes générationnels étaient vrais. Claude Makélélé ? Il n’allait pas perdre son temps avec moi. C’est normal. J’avais envie de retourner dans mon club quand j’étais là-bas». Des mots lourds de la part de l’ex-milieu de terrain.

