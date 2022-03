OM - OGCN : les Niçois fous de rage envers l'arbitrage !

La suite après cette publicité

Ce dimanche soir, on avait droit à un choc de la Ligue 1 en clôture de la 29e journée. Dans une ambiance incandescente, l'Olympique de Marseille accueillait, dans son Orange Vélodrome, des Niçois qui avaient le même nombre de points qu'eux. Les Marseillais se sont imposés sur le score de deux buts à un et reprennent donc la deuxième place de Ligue 1 derrière le Paris SG, devant le Stade Rennais FC et donc le club azuréen. Mais dans l'après-match, ce qui a surtout fait parler, c'est l'arbitrage. Les Aiglons n'ont pas franchement digéré le penalty accordé à Cengiz Ünder et transformé par Arkadiusz Milik. Encore moins quand ils ont vu celui qui n'avait pas été accordé, en seconde mi-temps, pour une supposée faute de William Saliba sur Andy Delort. C'est ça qui a fait disjoncter les Niçois, dirigeants en tête.

« L'arbitrage a été pour nous en dessous de tout. Même le quatrième arbitre a indiqué à notre entraîneur qu'il y avait penalty. Aujourd'hui, on marche sur la tête. Un arbitre peut faire une erreur sur le terrain, ça va vite. Mais on va redire les mêmes choses, il y a la VAR. Elle est là aussi pour corriger les erreurs de l'arbitre et je crois que la VAR n'a pas fait son travail ce soir. Marseille a gagné ce match, on ne va pas se réfugier derrière ça, mais on veut être arbitrés de manière égalitaire avec les autres clubs et là, sur les trois derniers matches, ça fait beaucoup. Même Kamara (Boubacar) qui est sur le terrain et qui parle avec Andy lui dit qu'il y a penalty. Je crois que tout le monde l'a vu sauf la VAR. Et aujourd'hui, c'est trop ! On a encore beaucoup de matches à faire et ce que je veux, c'est qu'on soit arbitrés comme les autres. Et je sais que beaucoup de clubs râlent, soulèvent le problème de l'arbitrage. Je le répète, un arbitre sur le terrain peut faire une erreur, mais la VAR est là pour les corriger. Ce soir, la VAR n'a pas fait son travail », a lâché le directeur du football Julien Fournier sur Prime Vidéo.

« On a vraiment les nerfs »

Andy Delort, sur qui la faute aurait été commise, s'est aussi exprimé. « Je pense qu'il n'y a pas photo (sur le penalty et le duel avec Saliba, NDLR). Il y a les vidéos pour et il dit qu'on arrive en même temps sauf que je suis devant lui. Quand il voit que j'ai de l'avance, il me rentre dedans et me tire le bras... La semaine dernière, on a pris rouge et penalty pour moins que ça. Je pense que tout le monde l'a vu, c'est comme ça, mais ça commence à faire beaucoup. (...) On a les nerfs, on a vraiment les nerfs. Perdre sur des faits de jeu comme ça, c'est énervant. Je vais être franc avec vous, j'ai les nerfs parce qu'on a fait une grosse deuxième période et ça fout les boules de... Voilà. Dès que c'est contre nous, il y a vidéo, penalty, il montre le truc et là c'est flagrant... C'est mon dernier mot ce soir », a ainsi lâché l'attaquant. Mais les visiteurs du soir ne se sont pas arrêtés là.

Egalement présent au micro de Prime Video après le coup de sifflet final, le coach de l'OGC Nice Christophe Galtier a partagé la même pensée : « je les ai vues (les images). Qu'on ait au moins la délicatesse de checker les images. La semaine dernière, à Montpellier, nous avons pris un penalty incroyable, avec un carton rouge incroyable, confirmé avant la Commission de Discipline. Et là, c'est quand même assez paradoxal à la vitesse à laquelle on a sifflé celui pour Marseille, qui est justifié, et là il ne s'est rien passé (sur l'éventuel penalty pour Nice, NDLR). Il y a eu un check très rapide qui a duré 15 secondes mais on va dire que l'erreur est humaine. Mais il y a plusieurs erreurs qui se répètent. Et je pense que c'est un tournant important du match. » Après le match aller arrêté puis reporté et celui-là, les prochains derbies entre les deux équipes risquent d'être électriques !