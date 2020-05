Man City : le mea culpa de Kyle Walker

Kyle Walker est dans la tourmente en Angleterre. Alors que le Royaume-Uni est confiné depuis de nombreuses semaines en raison de la pandémie de coronavirus, le défenseur de Manchester City avait brisé les règles imposées par le gouvernement britannique en passant la soirée avec deux prostituées début avril. Plus tard, l'homme de 29 ans s'était une nouvelle fois fait remarquer en rendant visite à sa mère et sa sœur dans le Yorkshire, dans le nord du pays. De quoi provoquer la colère des fans des Skyblues, qui ont même écrit à la direction du club à ce propos.

Selon le Daily Mail, Kyle Walker a très mal vécu ces vives réactions à son égard. L'ancien de Tottenham a répondu à certains supporters et a par exemple envoyé un maillot à l'un d'entre eux. «Kyle est dans une bien mauvaise situation et sait qu'il a laissé tout le monde tomber. Il a envoyé des mails à des fans pour présenter ses excuses et leur faire savoir qu'il veut s'améliorer à l'avenir», a confié une source proche du joueur au quotidien britannique. Nul doute qu'à son retour sur les terrains avec Manchester City, Walker sera attendu au tournant.