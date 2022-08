Lucas Hernandez heureux au Bayern Munich

Titulaire lors des deux premières rencontres de Bundesliga avec le Bayern Munich, Lucas Hernandez affiche ses envies de prolonger son aventure bavaroise. Au micro de Bild, le défenseur international français de 26 ans (32 sélections) s'est exprimé sur sa situation en Bavière : « Je suis très heureux ici et j'ai encore deux ans de contrat. Je suis ici et je veux jouer au football. Quand le moment sera venu, j'en parlerai avec ma famille et mon conseiller. Mais comme je l'ai toujours dit, je suis très heureux ici et pourquoi ne pas rester ici plus longtemps. »

Arrivé en 2019 pour 80 millions d'euros en provenance de son club formateur, l'Atlético de Madrid, l'aîné de la fratrie est sous contrat jusqu'en 2024 avec le Bayern. À ce jour, le champion du monde 2018 se rapproche des 100 matchs avec Munich avec 98 rencontres pour un but et huit passes décisives toutes compétitions confondues.