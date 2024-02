LdC : un changement dans la liste UEFA du PSG

La semaine prochaine, la Ligue des champions va faire son grand retour. Le PSG va affronter la Real Sociedad le 14 février en 1/8e de finale aller au Parc des Princes. Une compétition que disputera Lucas Beraldo (20 ans), recruté cet hiver. Le Brésilien a été inscrit par son club dans la liste de l’UEFA mise à jour. L’écurie parisienne avait jusqu’au 2 février pour effectuer des changements, sachant que chaque écurie pouvait inscrire jusqu’à trois nouveaux joueurs.

Comme Paris, d’autres clubs ont apporté quelques retouches. Arsenal a ajouté Jurriën Timber. L’Atlético de Madrid en a fait de même avec Gabriel Paulista, Horațiu Moldovan et Arthur Vermeeren. Le Barça a également inscrit Unai Hernandez, Vitor Roque, Pau Victor Delgado. Idem pour le Bayern Munich qui pourra compter sur Sacha Boey, Eric Dier et Bryan Zaragoza. Jadon Sancho, lui, sera disponible pour le BVB. Adversaire du PSG, la Real Sociedad a inscrit Jon Mikel Aramburu, Sheraldo Becker et Javier Galán.