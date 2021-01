PSG : Kylian Mbappé, le mal dure...

La suite après cette publicité

Cela commence à devenir une habitude dont il se passerait bien. Après avoir longtemps émerveillé la planète football, Kylian Mbappé traverse peut-être la première grosse crise de confiance de sa jeune carrière. Un constat paradoxal puisque le numéro 7 du Paris Saint-Germain est l'actuel meilleur buteur provisoire de la Ligue 1 avec 12 réalisations. Mais sur le terrain, Mbappé ne sourit plus.

Souvent pointé du doigt ces derniers temps, le champion du monde 2018 a-t-il besoin de souffler pour retrouver la forme ? Doit-il manger son pain noir sur le pré jusqu'au déclic ? Interrogé récemment à ce sujet, Mauricio Pochettino refusait de tirer la sonnette d'alarme. «Je suis très content du rendement de Kylian. En analysant le dernier match, il a fait beaucoup d’efforts pour l’équipe, c'est un joueur très important pour nous. (...) On attend toujours de très grandes choses de lui, il est analysé à la loupe. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il marque à nouveau et donne des passes décisives».

Le staff ne le lâche pas

Mais voir un tel phénomène du ballon rond être autant dans le dur, ça interpelle forcément. Et ce soir, l'ancien Monégasque a encore vécu une soirée difficile du côté d'Angers. Positionné sur le côté gauche de l'attaque dans un 4-2-4 inédit proposé par le staff technique francilien, Mbappé n'a presque jamais été décisif. Très peu servi, il a souvent buté contre les défenseurs quand il a tenté de faire la différence en un-contre-un. Son incapacité à faire des différences individuelles est d'ailleurs ce qui saute le plus au yeux quand on a été habitué à voir la flèche Mbappé laisser ses adversaires sur le carreau.

Ce soir, il n'a pas du tout pesé. Remplacé à dix minutes du terme, le buteur parisien affiche d'ailleurs une feuille de statistique de piètre facture : 36 ballons joués seulement, 3 tirs seulement, dont un 1 cadré. Mbappé est bien loin de ses standings. Installé sur le banc de touche suite à l'absence de Pochettino, Jesus Perez a toutefois loué les efforts collectifs de son joueur. «Pour nous, Kylian Mbappé a été un très important pour obtenir la victoire. Durant le match, nous avons modifié son rôle au sein de l'équipe. Il n'a pas été en réussite dans les occasions qu'ils a eues, surtout dans les un-contre-un dans la surface. Mais il a été très important. Il a très bien joué dans les espaces. Il a joué un rôle pour libérer des espaces pour d'autres partenaires sur le terrain». Reste que la mine affichée par le joueur prouve bien que sa panne sèche offensive l'impacte davantage.