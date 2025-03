OM : Amine Gouiri dévoile son grand objectif personnel

En étant déjà impliqué sur 6 buts en 6 matchs de Ligue 1 avec l’OM (3 buts et 3 passes décisives), Amine Gouiri se montre plus décisif que sur sa première partie de saison avec le Stade Rennais (3 buts et 2 passes décisives en 19 matchs). Une réussite à mettre au crédit de l’international algérien, mais aussi de Medhi Benatia et Roberto De Zerbi, à l’origine de son arrivée à Marseille. Dans Téléfoot ce dimanche, le directeur sportif marseillais a d’ailleurs invité son joueur à se fixer des objectifs personnels pour cette fin de saison.

«C’est pas mal (ce que fait Gouiri, ndlr), mais tu aurais pu faire mieux et tu le sais, a souri le Marocain dans une vidéo enregistrée et montrée à l’intéressé. Je voulais savoir si tu avais réfléchi, et que tu t’étais mis un objectif personnel d’ici à la fin de la saison. Parce que si tu ne t’es pas posé la question, tu peux déjà commencer. Il faut te mettre des chiffres, et aller chercher des objectifs.» Ce à quoi Gouiri a réagi : «c’est vrai, il a raison. Contre l’ASSE ou l’OL, j’aurais pu en mettre un ou deux de plus, mais l’objectif, c’est d’être au moins 10 fois décisif.»