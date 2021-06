Le KV Oostende dévoile un nouveau logo co-crée avec Kipsta !

Né de la fusion de l'AS et du VG Oostende en 1981, le KV Oostende a célébré le lancement d'un nouveau logo innovant pour son quarantième anniversaire le 31 mai dernier.

Équipé par Kipsta depuis la saison 2020-2021, le club de Jupiter Pro League avait déjà abordé le sujet d'un changement de logo lors d'une réunion avec une délégation de supporters. « Il y avait quelques bonnes idées parmi eux, mais les dessins étaient principalement basés sur d'anciens blasons et logos. L'histoire du club est importante, mais avec notre nouveau logo, nous voulons vraiment entrer dans une nouvelle ère. Il devait être propre, innovant et moderne. Personnellement, je pense que le nouveau logo de la Juventus, par exemple, est particulièrement réussi », a déclaré le président exécutif Gauthier Ganaye.

C'est avec ces informations que le partenaire Decathlon s'est ensuite mis au travail. « On pourrait plutôt s'attendre à ce que ce soit une société de marketing graphique qui conçoive cela, mais chez Decathlon, nous disposons également d'un département graphique particulièrement étendu et de grande qualité », explique de son côté Vincenzo Verhoeven, responsable de la collaboration avec les clubs de football. Et d'y ajouter: « depuis le début de la collaboration avec la KVO, nous ne sommes pas un équipementier traditionnel. Nous voulons vraiment nous renforcer mutuellement et ainsi propager une identité ensemble. Il suffit de penser au concours de design dans lequel les supporters pouvaient contribuer à la création des nouveaux maillots. Lorsque nous avons appris que le KVO était à la recherche d'un nouveau logo, nous avons immédiatement commencé à y travailler en interne. Après quelques mois de mise au point, le logo actuel est né. Pour les fans un peu plus âgés, il faudra peut-être s'y habituer, mais je pense que cela correspond parfaitement à l'image jeune et moderne que le KVO veut dégager sous l'impulsion des nouveaux propriétaires. Et pour les plus nostalgiques, les contours de l'ancien blason sont encore visibles. »

Le président exécutif du club belge Gauthier Ganaye a exprimé sa satisfaction quant au rendu final: « nous sommes en effet très satisfaits du résultat final. Nous avons créé la surprise la saison dernière avec un football offensif et frais et je pense que ce logo est une extension de ce que nous avons vu sur le terrain : de l'audace, de la qualité et de la jeunesse. »